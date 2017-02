Atõrau Barsõ peatreener: Tartu kasutas meie suure segaduse ära

Atõrau Barsõ (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

"Peamine vahe tuli sellest, et mängisime märksa kogenuma meeskonna vastu, kes eelmisel aastal jõudis finaali," sõnas kasahhide peatreener Bojan Salatic. "Meil on kolm-neli mängijat, kes üldse seda taset teavad, ülejäänud on kas nooremad mehed või välismaalased."

Tartlased otsustasid võitja saatuse kohe alguses, minnes ette 17:0. "Esimestel minutitel oli meil väljakul suur segadus, mille Tartu hästi ära kasutas," lausus Salatic. "Üritame tänasest õppida ning homme oma mängu paremini käima saada."