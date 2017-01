VIDEOD | Karjääri parima esituse teinud Harden purustas Rocketsi võidumängus rekordeid  

James Harden (Foto: USA Today Sports/Scanpix)

Korvpalliliigas NBA peeti laupäeval kuus kohtumist. Houston Rockets alistas tulemusega 129:122 New York Knicksi, Texase klubi eest tegi suurepärase esituse meeskonna staar James Harden.

42 minutit väljakul olnud Harden viskas selle ajaga 53 punkti (kahesed 5/10, kolmesed 9/16, vabavisked 16/18), mis tähistab tema karjääri punktirekordit. Samuti võttis Harden 16 lauapalli ning andis karjääri parimat kordavad 17 resultatiivset söötu. Hardenist sai esimene mängija liiga ajaloos, kes on ühes mängus visanud 50 punkti, võtnud 15 lauapalli ning andnud 15 korvisöötu.

Ühtlasi sai Hardenist sai alles viies mängija NBA ajaloos, kes on kolmikduublini jõudnud vähemalt 40 punkti visates, Rocketsi staari visatud 53 silmani on kolmikduubli raames enne jõudnud vaid Wilt Chamberlain. Laupäevases mängus saavutatud kolmikduubel on Hardenile sellel hooajal kaheksas.

Esimest korda sellel hooajal jõuti kolmikduublini kolmes erinevas kohtumises. Russell Westbrook viskas Oklahoma City Thunderi 114:88 võidumängus Los Angeles Clippersi üle 17 punkti, andis 14 korvisöötu ning võttis 12 lauapalli. Thunderi resultatiivseim oli pingilt mängu sekkunud Enes Kanter, kelle arvele jäi lõpuks 23 silma.

Milwaukee Bucksi uustulnuk Malcolm Brogdon pääses NBA mängus alles teist korda algkoosseisus väljakule ning tähistas seda Bucksi 116:96 võidumängus Chicago Bullsi üle 15 punkti, 12 resultatiivse söödu ning 11 lauapalliga. Viimati jõudis uustulnuk kolmikduublini 2015. aasta 20. märtsil, kui seda tegi Elfrid Payton. Bucksi kasuks viskas kreeklane Giannis Antetokounmpo 35 punkti, võttis üheksa lauapalli, andis seitse korvisöötu ning blokeeris koguni seitse vastaste pealeviset.

Tulemused:

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 98:112

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers 109:121

Chicago Bulls - Milwaukee 96:116

Houston Rockets - New York Knicks 129:122

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers 114:88

Utah Jazz - Phoenix Suns 91:86