VIDEO | Carmelo Anthony kinkis vähki põdevale noormehele auto

Korvpalliliigas NBA mängiva New York Knicksi superstaar Carmelo Anthony otsustas vähki põdevale 17-aastasele Knicksi fännile Jarrell Larale teha võimsa jõulukingituse – nimelt sai noormees Anthony enda, Garden of Dreamsi fondi ning autotootja Kia ühise kingitusena uue auto.

Lara põeb haruldast Langerhansi rakkude histiotsütoosi ning lõpetas hiljuti 18 kuud kestnud kemoteraapia. „Ma arvasin, et keegi teeb minu kulul nalja,“ ei suutnud Lara üllatust varjata. „See pole mulle veel kohale jõudnud. On nii palju inimesi, keda Carmelo Anthony aidata oleks saanud, ning ta otsustas aidata just mind. Need on parimad jõulud, mida tahta.“

„See on tähtsam kui sport, tähtsam kui korvpall,“ ütles Anthony pärast Larade perekonnale suurüllatuse valmistamist. „Neil polnud aimugi, et see juhtub ja mina olen õnnelik, et ma sain selle juhtumisele kaasa aidata.“

Teistele Knicksi fännidele jäi jõulukingitus aga tegemata, sest tema 29 punktist ei piisanud, et Boston Celtics alistada. Boston võitis Madison Square Gardenis 119:114.