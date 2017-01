Eichfuss siirdub Tarvast Kalev/Cramosse

Eesti U-19 jalgpallikoondis osaleb Peterburis Valentin Granatkini memoriaalil, kus täna tõmmati joon alla A-alagrupi mängudele. Eesti kogus kolme mänguga kaks punkti, jäi alagrupis neljandaks ning hakkab võitlema 9.-16. kohale. Noortekoondise peatreener Lars Hopp sõnas senist turniiri kokku võttes, et mängijad näevad vaeva ning see on heaks vundamendiks.