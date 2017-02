Statistika: NBA skooritabelit juhib endiselt Russell Westbrook

Russell Westbrook (Foto: AFP/Scanpix)

Korvpalliliiga NBA resultatiivsusedetabelit juhib jätkuvalt Oklahoma City Thunderi mängujuht Russell Westbrook, kes on visanud sel hooajal keskmiselt 30,9 punkti mängus.

Westbrook on ka ainus, kelle keskmine ületab 30 punkti piiri. Napilt on sellest puudu Boston Celticsi mängujuhil Isaiah Thomasel (29,9). Kolmas on tagamees James Harden (Houston Rockets; 28,9), kes aga juhib resultatiivsete söötude tabelit.

Küll on aga Westbrookil Top10 mängijatest kehvim mängust sooritatud visete tabavus (42%), efektiivseim näitaja on esikümnes Kevin Durantil (53,7%).

Punktid:

1. Russell Westbrook Oklahoma City 30,9

2. Isaiah Thomas Boston 29,9

3. James Harden Houston 28,9

4. DeMarcus Cousins Sacramento 27,9

4. Anthony Davis New Orleans 27,9

6. DeMar DeRozan Toronto 27,8

7. Damian Lillard Portland 26,0

8. LeBron James Cleveland 25,9

9. Kevin Durant Golden State 25,8

10. Stephen Curry Golden State 25,6

Lauapallid:

1. Hassan Whiteside Miami 13,9

2. Andre Drummond Detroit 13,7

2. DeAndre Jordan LA Clippers 13,7

4. Dwight Howard Atlanta 12,9

5. Rudy Gobert Utah 12,5

Resultatiivsed söödud:

1. James Harden Houston 11,4

2. John Wall Washington 10,4

3. Russell Westbrook Oklahoma City 10,2

4. LeBron James Cleveland 8,8

5. Ricky Rubio Minnesota 8,2