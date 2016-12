Kristaps Porzingis jõudis NBA-s ainukordse saavutuseni

Nimelt sai teist aastat liigas pallivast ääremängijast läbi aegade esimene pallur, kes jõudnud hooaja esimese 25 mänguga enam kui 45 bloki ja enam kui 55 tabatud kolmepunktiviskeni.

Porzingis on tänavu visanud keskmiselt 19,9 punkti ja haaranud 7,6 lauapalli mängus. Lisaks on ta blokeerinud keskmiselt 1,8 vastaste viskeüritust.

Kristaps Porzingis is the first player in @NBAHistory to record 45+ blocks & 55+ 3-pt FGM through the first 25 games of a season.#NBAXmas pic.twitter.com/2Z3FPwnG4V