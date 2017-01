Rakvere Tarvas läheb edasi abitreener Putko ja mängija Bakeri juhtimisel

Koduses korvpalli meistriliigas alistas Tartu Ülikool suureskooriliselt 110:64 Rakvere Tarva, kelle koosseisust lahkus sel nädalal Timo Eichfuss ja kellel vigastuse tõttu olid eemal ka Mario Paiste ja Allan Ehte, oli juba poolajaks kaotusseisus 31:53.

Andres Sõber täna meeskonda enam aktiivselt ei juhendanud ning tema sõnul tegelevad meeskonna treenimisega lähiajal abitreener Madis Putko ja ainuke leegionärist mängija Justin Baker.

"Praeguse seisuga on otsustatud nii, et Madis (Putko) ja Justin Baker on rohkem selle asja juures ja panevad treeningutel neid rõhuasetusi. Ma vaatan veidi kõrvalt ja katsun oma nõu ja jõuga abiks," rääkis Sõber ETV spordiuudistele.