Rocketsi omanik hiilgemängu teinud Hardenist: ta on üks kõigi aegade parimatest

James Harden (Foto: USA Today Sports/Scanpix)

„Ta on üks kõigi aegade parimatest korvpalluritest,“ sõnas Alexander Rocketsi 129:122 võidu järel. „Ta on üks tippudest. Keegi pole seda varem suutnud teha. Vastasvõistkond mängis hästi ning nad tegid kõik, et teda takistada, kuid nad ei suutnud seda. Ta on fantastiline mängija.“

„Senine hooaeg on olnud uskumatu,“ tõdes päevakangelane ise. „Võistkonna sisekliima, siinne atmosfäär aitab meil väljakul üksteisega koos mängu nautida.“

Selle hooaja alguses viskava tagamängija positsioonilt mängujuhiks hakanud Harden on sellel hooajal ühes mängus keskmiselt visanud 27,8 punkti, võtnud 7,9 lauapalli ning andnud 11,8 resultatiivset söötu. Mehe enda sõnul on müstilistele numbritele kaasa aidanud peatreener Mike D’Antoni usaldus.

„Ta annab mulle nii palju vabadust – vaadates mu pallikaotusi, mõnikord võib-olla isegi liiga palju (laupäeval tegi Harden kaheksa pallikaotust – toim.). Neid juhtub. Ma proovin anda riskantseid sööte, et oma meeskonnakaaslastele teada anda, et ma söödan neile,“ sõnas 27-aastane staar.