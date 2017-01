Andres Sõber: me ei pea nüüd hirmsasti kurvad olema

G4S Noorteliiga - Rakvere Tavas/Palmse Metall (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Sõbra sõnul ei tulnud otsus tema jaoks väga suure šokina. "Mis ta ikka üllatusena tuli. Teada oli, et kui me sinna mängule ei läinud, siis mingid sanktsioonid järgnevad," sõnas Sõber Delfile.

"Meil oli tõesti lihtsalt võimatu sinna sõita. Mehed olid haiged ja meil oli niigi meeskond niivõrd õhuke. Ma pole praktiliselt mitte kunagi varem mängu niimoodi ära jätnud... Isegi bussid ja kõik olid juba tellitud."

Kogenud treeneri sõnul ta kaotatud play-off kohta taga nutma ei jää. "Eks see niinimetatud karistus on nende otsus, rohkem ei midagi. Sel aastal ei ole meie meeskond ja olukord ka selline, et peaksime nüüd hirmsasti kurvad olema."