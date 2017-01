Rapla alistas Balti liigas Liepaja, TTÜ sai 35-punktilise kaotuse

Rasham Suarez (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Seitset meest kasutanud Rapla resultatiivseim oli 21 punkti visanud Rasham Suarez, 16 punkti viskas Kristjan Voolaid. Thomas van der Marsi arvele jäi 14 silma ja 15 lauapalli. Liepaja parim oli Lateef Mcmullan 26 punktiga. Rapla on kodusaalis nüüd võitnud 12 mängu järjest.

TTÜ kaotusmängus jõudsid kahekohalise punktisummani neli meest, resultatiivseimana viskas Kiur Akenpärg 15 punkti, Pazvalyse meeskonna tulemuslikeim oli Nikita Balašov 22 silmaga.

Rapla on A-grupis kaheksa võidu ja kahe kaotusega esikohal, sama saldo on ka Baronsil. TTÜ-l on B-grupis neli võitu ja kuus kaotust, millega ollakse viiendal kohal. Pieno zvaigzdesil on liidrina üheksa võitu ja üks kaotus.