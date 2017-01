Rain Peerandi võttis korvpalliliidus üle Aare Halliko ametikoha

Rain Peerandi (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Jaanuari 27. päeval 33-aastaseks saav Peerandi on pärit Tartust ning võtnud tänaseks koha sisse EKL-i Saku Suurhalli tagatiivas asuva kontori tagumises kabinetis, mida mehitavad veel Ants Eek ja vahelduva eduga ka Aldo Maksimov, kirjutab EKL oma pressiteates.

Rain Peerandi tegi detsembri esimesel päeval debüüdi Euroliiga vilemehena Kaasanis, kui aitas õigust mõista kohaliku Uniksi ja Milano EA7 vahel. Oma debüüdi tegi eestlane Vana Maailma unistuste liigas teise kohtunikuna kreeklase Elias Koromilase ja hispaanlase Carlos Cortesi kõrval. Ka sel nädalal saab Rain Euroliigas tööd, kuid tema vilistatava mängu saab avalikustada alles 24 tundi enne mängu algust.

Peerandi ametinimetus on kohtunike divisjonijuht. Ametijuhendis on tööülesannetena kirjas kohtunike koolituste korraldamine, Alexela KML-i kohtunike määramine ja regioonijuhtide töö korraldamine. Nüüd tulebki peagi hakata Peerandil välja töötama tuleva hilssuve-sügise kohtunike koolituste plaani.

Rain Peerandi sõnastas ise oma mõtted ja sihid seoses uue väljakutsega järgmiselt: "Asuda tööle EKL-i kohtunike divisjoni on mulle põnev väljakutse, kus saab siduda nii töö kui hobi. Selge on see, ses ametis ei saa olema kerge, kuna kohtunikud on kõik omaette isiksused ja samuti tuleb arvestada ka sellega, et tihtipeale kohtunikud pole just kõige palavamalt armastatud persoonid mängu juures."

Ta jätkas: "Üks minu eesmärkidest oleks kohtunike arvu suurendamine läbi selle, et pöörata tähelepanu neile noortele kohtunikele, kes teevad oma esimesi samme G4S mikro ja makroliigades. Õnneks on viimastel aastatel noori juurde tulnud.“

Tänaseks on ta vilistanud nii eurosarja finaalturniiri (FIBA Eurochallenge), noorte EM-turniire kui ka meeste EM-valikmänge, nüüd siis tegutsenud ka kõrgeimal ehk Euroliiga tasemel.