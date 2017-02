Kalev/Cramo oli kindlalt üle Tarvast, TTÜ alistas Rapla ja Pärnu Valga

Alexela KML-i põhiturniiri lõpuni jääb alla kahe kuu. Tabeli kaks esimest Tartu Ülikool ja BC Kalev/Cramo on konkurentsitult eest ära, ent muudele kohtadele võitlus jätkub. Just täna õhtul, algusega kell 18.30 on TTÜ Spordihoones väljakul vastamisi kolmandal-neljandal kohal oleval meeskonnad TTÜ KK ja AVIS Rapla.