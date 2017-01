Sacramento Kingsi ääremängija sai väga halva ajastusega raske trauma

Rudy Gay (Foto: AFP/Scanpix)

30-aastane Gay sai trauma kolmapäevases kohtumises Indiana Pacersi vastu, mille tema kodumeeskond Kings kaotas 100:106. Täna tehakse Gay jalale magnetresonantstomograafia ning siis selgub ka vigastuse täpne ulatus.

Nii mängumehe kui ka klubi jaoks oli tegemist äärmiselt halva ajastusega vigastusega, kuna sel hooajal keskmiselt 18,7 punkti ja 6,4 lauapalli kogunud mängumees oli suure tõenäosusega enne veebruaris tulevat vahetustehingute tähtaega klubi vahetamas.

Gay praegune leping, mille alusel Kings maksab talle sel hooajal 14,3 miljonit dollarit, lõpeb küll alles järgmise hooaja järel, kuid tehingus on sees klausel, mis lubab mängijal soovi korral viimasest aastast loobuda.

Ääremängija on avalikult välja öelnud, et soovib Kingsist lahkuda ning klubi lootis leida talle liigast huvilise, et vahetustehinguga mingit väärtust ka tagasi saada. Nüüd jääb tõenäoliselt Gay hooaja lõpuni Kingsi ning lahkub seejärel vabaagendina.