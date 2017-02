Mängult välja visatud ja arreteeritud endine NBA staar sai saalikeelu

New York Knicks (Foto: AFP/Scanpix)

Mõned päevad tagasi New Yorgis kuulsas Madison Square Gardenis turvameestega käsikähmlusse sattunud ning seejärel arreteeritud endine New York Knicksi korvpallur Charles Oakley sai Knicksi kodumängudele eluaegse sisenemiskeelu.

USA meediakanal ESPN avaldas reedel, et Knicksi omanik James Dolan, kellega Oakley'l on olnud pikemat aega kana kitkuda, otsustas Oakley'le peale panna Madison Square Gardenisse sisenemise keelu. Samuti lasti lahti ka areeni turvapealik.

Dolan kommenteeris ESPN-i raadiosaatele, et see keeld on hetkel ilma ajalise määranguta, kuna nad soovivad oma mängupaiga hoida "mugava ja turvalise keskkonnana".

Dolani sõnul käitus Oakley Knicksi kaotusmängus Los Angeles Clippersi vastu pealtvaatajana täiesti vastuvõetamatult, kui karjus solvanguid ja roppusi.

53-aastane Oakley, kes omal ajal mängis 10 aastat Knicksi särgis ning on klubi fännide poolt palavalt armastatud endine mängumees, on tema suunas visatud süüdistusi eitanud ning kavatseb anda uuel nädalal oma pressikonverentsi.