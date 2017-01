Eesti oli BSBC avapäeval Rootsist selgelt parem

Läänemaremaade noorte korvpalliturniiril (BSBC) alustas Eesti kolme võidu ja ühe kaotusega. Kui poisid lõid rootslasi veenvalt mõlemal rindel, siis tüdrukud andsid ühe matši ära.

U16 koondis, kes peab suvel (eelmise aastakäigu teenete najal) võitlema EM-i kõrgeimas ehk A-divisjonis oli enne selleaastast esimest turniiri suuresti küsimärk. Sest nö „vanu tegijaid“, kes eelmisel suvel Poolas aitasid saavutada A-divisjonis 13. koha ja säilitada koht kõrgemas divisjonis, on ses koondises vaid üks (!!) mängija – Kerr Kriisa.



Hoolimata kobavast algusest pani Eesti noor koondis igal veerandil käigu juurde (21->24->27->27), kasvatades veerandiedu 21:20 poolajaks 45:34-le ning kolmanda veerandi lõpuks koguni 72:46-le. Kolmas veerand kuulus võõrustajaile 27:12, see sai ka murranguliseks.



Eesti tegi neljast U16 koondisest avavoorus kõige vähem pallikaotusi, tabas väga hästi kaheseid ning korraldas normaalselt söödumängu. Teenitud ja mänguline võit. „Alati saab paremini,“ teadis Kerr Kriisa siiski hiljem öelda.



Laud kuulus Eestile 38-29, korvisöödud 14-7, üallikaotused 22-29. Kahesed 67 vs 45 %, kolmesed 24 vs 0 %, vabavisked 65 vs 33 %.



Kaspar Kitsing tõi 19 pt (12/7), Ran-Andre Pehka 14 pt (7/4), Kerr Kriisa 11+3+5, Karl-Gustav Paloots 10+3 lp, Kristo Tammiksaar 9+3 vl, Patrik Peemot 8+4 lp, Joonas Riismaa 7+4 lp, viie vea tõttu vaid poolaja mänginud Martin Laandu 7+3+2. Kõik 12 koondislast mängisid Gert Prantsi ja Priit Vene taktikepi all 13-20 minutit.



U18 koondis valmistub teatavasti suvel Tallinnas peetavaks B-divisjoni EM-iks, sihiga pääseda A-divisjoni. Eeldused on head, kuid kõvasti tuleb lihvida koostööd, areneda iga kuuga ning saada kõik meie pojad suvel kohale ja ühe eesmärgi nimel tööle.



Esimene mäng Rootsiga algas pisut kobavalt, kuid samas enesekindlalt. Rünnak toimis korralikult, kaitse veel mitte. Teisel veerandil said võõrustajad siiski eest minema ja võitsid kätte enam kui kümnepunktise edu. Sisuliselt sealt suurem pinge ka kadus, kuigi masendavalt suureks meie edu ei kasvanud.

Rootsi selle vanuse koondis on küll tugev, kuid neil puudub Tallinnast paar olulist mängijat. Eriti annab see tunda eesliinis, kus neil üle kahemeetriseid polegi. Sestap peremehetsesid meie pikad lauas ja tabasid alast hea täpsusega.



Teisel poolajal paranes ka meie kaitse ning treenerid said proovida erineviad kooslusi, liikumisi. Siingi oli platsil kogu koosseis – 12 meest, kõige enam algviisikusse edutatud Erki Kuhi – pea 24 minutit. Kuhi (16) mängis mullu U16 koondises.



Eesti oli lauas parem 39-33, korvisöödud meile 18-9, vaheltlõiked 20-4 (!), pallikaotusi oli meil 12, Rootsil 28. Kahesed 56 vs 41 %, kolmesed 24 vs 33 %, vabavisked 71 vs 77 %.



Matthias Tass kogus 15 pt+12 lp (11/7), teisel poolajal mängu energiat puhunud Eric Schmalz 14 pt (10/5), Hugo Erkmaa 13+2+2+3 vl (10/4), Sander Raieste 11+3+3+3 (11/5), Henri Drell 9+5 lp, Märt Rosenthal 7+4 lp, alla 17 minuti osalenud Kristian Kullamäe 7+4+5.