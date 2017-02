VIDEO | Kotsari meeskonnakaaslane tegi neljale lisaajale läinud mängus ajalugu

Kotsar viibis väljakul 24 minutit, mille jooksul viskas kaks punkti, võttis kaks lauapalli ja tegi viis viga. South Carolina eest tegi võimsa esituse Sindarius Thornwell, kes mängis koguni 56 minutit ja viskas 44 punkti (vabavisked 25/33) ja võttis 21 lauapalli.

Sindarius Thornwell: 1st player in the last 20 seasons with 40 points, 10 offensive rebounds & 10 defensive rebounds in a game.