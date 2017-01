VAATA | Kurbase klubi suur kaotus osutus rekordiliseks

Tanel Kurbas (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Juba esimesel veerandajal 18-punktise eduseisu haaranud külalised ei jätnud Rootsi klubile ainsatki võimalust ja võitis lõpuks 42 punktiga - sellist ülekaalu pole turniiri teises faasis seni nähtudki.

Kurbas viibis väljakul 14 minutit ja viskas kaks punkti (kahesed 0/3, kolmesed 0/1, vabavisked 2/2). Lisaks haaras ta kaks lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas korra palli ja tegi neli viga. Tema kasutegur oli täpselt 0 ehk meeskonna kehvim.

Võitjate poolelt hiilgas 19 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga Andrew Rautins, kes tabas kolmepunktiviskeid kaheksast viis. Valter Lindström oli rootslaste parim 12 punktiga.

Södertälje on saanud nüüd K-vahegrupis ühe võidu ja kolm kaotust. Gaziantepil on koos kolm võitu ja üks kaotus. Chalon/Saone on võitnud kõik kolm senist kohtumist ja Mures Targu on kõigis kolmes mängus pidanud tunnistama vastase paremust.