VIDEO | Kristaps Porzingis võitis NBA osavusvõistluse

Kristaps Porzingis (Foto: USA Today/Scanpix)

NBA pallurid pidid üks-ühele võitluses konkurentidega näitama oma oskust triblamises, söötmises, kiirrünnaku lõpetamises ja kolmepunktiviskes. Teist hooaega NBA-s mängiv Porzingis sai jagu nii Sacramento Kingsi keskmängijast DeMarcus Cousinsist, Utah Jazzi mehest Nikola Jokicist kui ka finaalis Utah Jazzi äärest Gordon Haywardist.

Porzingis võib All-Star nädalavahetusega igati rahule jääda, sest reedel aitas ta muu maailma tõusvate tähtede meeskonna võidule USA tulevikulootuste vastu. Samuti on tähelepanuväärne, et osavusvõistluse võitis juba teist korda järjest tagamehe asemel suur mängumees. Mullu oli parim keskmängija Karl-Anthony Towns.

"Ma arvan, et see on sõnum lastele," vahendas lätlase emotsioone New York Post. "Suured mehed on võimelised kaks aastat järjest osavusvõistluse ära võitma."

"Enne alustamist teadsin, et söötmine ja pealevise on kõige tähtsamad," lisas New York Knicksi äär. "Sain söötmisega esimesel korral hakkama kõigil kolmel korral. Ja finaalis läks esimene vise sisse. Oli veidi õnne."

Porzingis oli ka mängijakujude vahel triblamises osavam kui näiteks mängujuhid John Wall ja Isaiah Thomas. Siiski oli finaal Haywardi vastu väljakutse. "Gordon on oskuslik mängija," tunnustas Porzingis. "Teadsin, et saab olema raske, aga kõige tähtsam oli sööt kiiresti pärale saata. Teadsin, et mul on šanssi."