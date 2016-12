Tel-Avivi Maccabi nimetas lätlase ametlikult peatrteeneriks

Ainars Bagatskis (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Iisraeli korvpalliklubi Tel-Avivi Maccabi teatas laupäeval Twitteri vahendusel, et ametlikult on meeskonna uueks peatreeneriks nimetatud lätlane Ainars Bagatskis.

46-aastane juhendaja on 2010. aastast töös Läti koondise peatreenerina ning klubitasemel alustas tänavust hooaega Istanbuli Darüssafaka abitreenerina. Varem on mehe taktikepi all mänginud näiteks Riia Barons, Kaunase Žalgiris, Valmiera, Krasnojarski Jenissei, Kiievi Budivelnik ja Nižni Novgorod.

Vaid mõned aastad tagasi Euroopa klubikorvpallis kõige teravamasse tippu kuulunud Maccabi võitis 2014. aastal David Blatti juhendamisel ka Euroliiga, kuid jägneval kahel hooajal on klubi olnud suureks pettumuseks, kui koduses liigas pole isegi suudetud finaali jõuda.