Korvpalliliiga NBA plaanib laienemist - peamised favoriidid on Seattle ja Mexico City

Seattle Supersonicsi fänn (Foto: Reuters/Scanpix)

Korvpalliliiga NBA plaanib tõsiselt lähiaastatel liiga laienemist ning peamiste kandidaatidena on väidetavalt tagatubades arutluse all Seattle, Mexico City ja Louisville.

USA spordimeedia mitteametliku info kohaselt on esialgne plaan laienemine ette võtta 2019/20 hooajal ning korraga soovitakse lisada kaks uut meeskonda, kes paigutataks läänekonverentsi. Läänekonverentsist liiguks New Orleans või Memphis üle idakonverentsi.

Kõige parem võimalus on meeskond saada Seattle'i linnal, kus mäletatavasti aastatel 1967-2008 Supersonicsi nime kandnud NBA meeskond ka mängis. Too tiim müüdi aga 2006. aastal Oklahoma City'st pärit investoritele, kes 2008. aastal suure skandaaliga klubi oma kodulinna üle kolisid ja Thunderiks nimetasid.

USA meedia sõnul on NBA suur soov, et Seattle'i linn saaks endale uue korvpallimeeskonna, sest tegemist on ka USA mõistes väga suure turuga. Ainsaks tingimuseks on NBA poolt seatud see, et tuleb ehitada uus korvpallihall.

Mexico City's on NBA pidanud viimastel aastatel mõned põhiturniirimängud ning see on andnud kinnitust, et huvi linnas korvpalli vastu on suur. Investorite gruppi, kes tahaks Mexico City meeskonda luua, juhib maailma üheks rikkaimaks meheks peetav Carlos Slim, kelle varade väärtuseks on hinnatud 48,4 miljardit dollarit.