Korvpalli esiliiga põhiturniir kujunes äärmiselt tihedaks

Tiit Sokk ja Betoonimeister/Tskk/SK Nord (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Kui täiseduga jätkav Betoonimeister/Tskk/Nord (10 võitu 10-st) kõrvale jätta, siis ülejäänud viiele kõrgema vahegrupi kohale oli pea kuni viimseni mängus üheksa klubi – ning neist neli pidid pääsmest kõrgemasse seltskonna ilma jääma.



Lõpuks läks nii, et A-alagrupis said „üles“ eduga esiliigas „harjunud“ Tartu Kalev/Estiko, EMÜ SK ja Paide Viking Window. Kõige napimalt jäi välja SK Torma Sport, ühe võidu kaugusele kolmandast kohast jäid Tamsalu ja Kohila.



B-alagrupis oli konkurents kohtadele 2.-4. sisuliselt sama põnev. Värav sulgus 5 võidu ja 5 kaotusega Kuressaare ees. Kuid nemad on ennegi play-offi läbi alumise vahegrupi murdnud.



Kolmas klubi "heade mõtete linnast" TOP 6 seas on BC Tartu, kes oli B-alagrupi teine. Kolmas G4S Noorteliiga II, kel mullu ei õnnestunud end "üles" mängida.



Põhiturniiri lõpus olid olulisemateks kohtumisteks:



A-alagrupis võitis Kalev/Estiko 11. jaanuaril SK Torma Sporti lisaajal 96:90 (Karja 28, Allorg 25-Parker 25+8lp, M.Pärn 18), kuid kaotas omakorda võõrsil Paidele 73:77 (Allorg 15+9lp, Põldoja 14+13+3-Kams 20+7lp, Nurklik 15+7lp).



Tamsalu minetas oma šansi kaotusega kodus EMÜ SK-le 69:94, poolaeg 37:37 (Ramul 22-Joosep Russak 38+12+4+4vl, G.Kaldmäe 16+12lp). Alagrupi võitja selgus matšist Kalev/Estiko-EMÜ SK, mille kodumeeskond võitis 90:69, kolmas veerand seejuures 31:18 (Karja 16, Allorg 15, Põldoka 12+11lp-Toomsalu 18).



Reedel kaotas Kohila tähtsas mängus kodus Paidele 58:66 (Luts 20+12lp, Tagamets 11-Nurklik 18+10lp, Ringmets 9+13lp). Et Paidel ja Tormal sai võite võrdselt viis, otsustas paremuse omavaheline sott – mängud 1-1, kuid kokkuvõttes pluss 5 pt Paidele. Paide üles, Torma alla...



A-alagrupp (10 vooru): Tartu Kalev/Estiko 6, EMÜ SK 6, Paide Viking Window 5, SK Torma Sport 5, Tamsalu Los Toros/Viru Haigla 4, Kohila/Telia SK/Webware 4 võitu.



Põhiturniiri lõpu olulisemad vastasseisud:



B-alagrupis läbis hooaja esimese poole puhaste paberitega Betoonimeister/Tskk/Nord. Kõige raskem oli neil mäng võõrsil Ambla SK-ga – võit 88:83 (36:52). Viimane kogus siiski vaid ühe võidu ja VASAR (endine Balteco) suutis võtta kolm võitu. Seega jäi küsimus , kes kolmest – BC Tartu, G4S Noorteliiga II ja Kuressaare BC Hundid/ASSA Abloy, on üleliigne. Saarlased jäid ses võidujooksus paraku kolmandaks.



Otsustavaks said kohtumised G4S Noorteliiga II võistkonnaga. Kui kodus suutsid „hundid“ võita 19-ga, siis Tallinnas olid Audentese poisid selgelt üle - +38 pt. See otsustas.



G4S Noorteliiga suutis detsmebris alistada ka BC Tartu 93:73 (Schmalz 25+5+5, Jürgens 15+8vl-Rosenthal 22+7lp, Lillemägi 17+7lp), uudistesse jõudnud mängus alistas BC Tartu omakorda Ambla 90:80 (Rosenthal 38+6lp, sh kolmesed 12/10, Eelmäe 16+7+4+3vl-Karemäe 22+12+10).



BC Tartu jäi 18. jaanuaril Betoonile alla 71:82 (Rosenthal 18-Erm 20+10, Klementsov 14+7+3), G4S Noorteliiga II kindlustas edasipääsu võiduga 18.01 VASAR-a üle 81:68 (Ron-Arnar Pehka 17+6rs, T.Jurkatamm 16+9lp, Jürgens 13+5+7+4-Leppind 21+11+3, Krass 19+6+3).



B-alagrupp: Betoonimeister/Tskk/Nord 10, BC Tartu 6, G4S Noorteliiga II 5, Kuressaare BC Hundid/ASSA ABLOY 5, VASAR 3, Ambla Spordiklubi 1 võit.



Tugevamas ehk C-vahegrupis on kaasa võetud võitude-kaotustega tabeliseis järgmine:

1. Betoonimeister 4-0

2. Kalev/Estiko 2-2

3. EMÜ SK 2-2

4. Paide V.W. 2-2

5. G4S Noorteliiga 1-3

6. BC Tartu 1-3



Madalamas D-vahegrupis vastavalt on seis enne veebruaris jätkuvat turniiri selline:

1. Kuressaare 4-0

2. SK Torma 2-2

3. Kohila 2-2

4. Tamsalu 2-2

5. Ambla 1-3

6. VASAR 1-3



Saku I liiga Final Four toimub 21.-22. aprillil (reede-laupäev). Koht on veel lahtine.