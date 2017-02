Eesti meeste korvpallikoondise peatreenerina jätkab Tiit Sokk

Tiit Sokk (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti Korvpalliliidu president Jaak Salumets ütles juhatuse ruumist väljudes, et otsus oli kiire ja konsensuslik. „Eelmine koondise tsükkel oli ka minu jaoks positiivne üllatus, Tiit mängis nende meestega kes tal kasutada olid. Lati alt see meeskond kindlasti läbi ei läinud ning vaimselt oli koondis väga heal tasemel.“

„Mul suuri kõhklusi ei olnud, sest teatavas mõttes jäi tehtud töö poolikuks,“ sõnas Sokk. Augustikuus viib ta koondise MMi eelkvalifikatsioonile, kus vastaseks Makedoonia ja Kosovo. Kolmesest kaks paremat pääsevad MM-kvalifikatsiooniturniirile, mille esimese „akna“ mängud peetakse novembris.

Sokk jätkas: „Mullu läksime võitlema EM-pääsme eest, sellest jäime napilt ilma. Täitsime tulemuse poolest justkui miinimumeesmärgi, et pääseda MM-kvalifikatsiooniturniirile ent siis mõtles FIBA midagi uut välja ning selgus, et peame eeloleval suvel tegema läbi veel mingi eelkvalifikatsiooni. Siit tuleb tööd edasi teha. Nüüd ongi ainus ja esimene eesmärk see edukalt läbida ja tagada koht novembris algavaks MM-kvalifikatsiooniturniiriks.“

Koondis koostatakse sportlikul printsiibil. Vaadates tulevikku, oleks perspektiivikas, nagu Sokk viitas, moodustada see võimalikult noortest meestest. „Aga kui keegi veidi vanematest ja 30+ meestest avaldab valmisolekut kogu see ettevalmistus kaasa teha ja kui nad on paremad kui noored, siis miks mitte neid kaasata,“ märkis Sokk.

„Mullu oli meil 12 kontrollmängu, seda oli ehk isegi liiga palju. Trenni tuleb ka teha. Sel suvel peaks piisama umbes kaheksast kontrollmängust, usun. Koondise ettevalmistus algab kohe pärast jaani, sest ka ametlikud mängud algavad palju varem (avamäng 9. augustil).“

Ka Jaak Salumets nentis, et vastased suvel on jõukohased ning pidas peamiseks alagrupis kahe seas lõpetamist. „Meie lõppeesmärk on ikkagi koondisega MM-kvalifikatsiooniturniiril mängida. Tiit suutis mullusuvise koondise võimetekohaselt mängima panna, mul ses osas kriitiline meel puudub. Ning ka see tööõhkkond, mis koondises loodi, on kindlasti treenerite töö vili.“