Selgus kolme BSBC-l mängiva Eesti noortekoondise koosseis

Eesti U-18 korvpallikoondis (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti järelkasv konkureerib meretaguste naabrite Rootsi ja Soomega, samuti on traditsiooniliselt külas Läti. Noored (neli koondist, poisid-tüdrukud) olid Audenteses laagris 28.-30. detsembrini. Selle alusel on treenerid BSBC turniiriks valiku teinud. Järgmine laager toimub märtsis oleval koolivaheajal ning sihik on pandud augustikuu EM-ideks.

U-18 noormeeste koondis:

Henri Drell, Hendrik Eelmäe, Hendry Engelbrecht, Hugo Erkmaa, Georg-Simon Herodes, Mikk Jurkatamm, Robin Kivi, Erki Kuhi, Kristian Kullamäe, Sander Raieste, Märt Rosenthal, Sten Saaremäel, Eric Schmalz, Matthias Tass. Peatreener Vaido Rego, abitreenerid Gert Kullamäe, Indrek Reinbok, abitreener/mänedžer Martin Rausberg

U-16 noormeeste koondis:

Johannes Kirsipuu (BC Raplamaa), Patrik Peemot (BC Tartu), Kerr Kriisa (BC Tartu), Kristo Tammiksaar (BC Tarvas/Rakvere SK), Hannes Saar (BC Tartu), Peeter Toomas Tael (BC Tartu), Martin Laandu (BC Tarvas/Rakvere SK), Leemet Loik (Audentese SK), Joonas Riismaa (Siena (Itaalia)), Ran Andre Pehka (Audentese SK), Kaspar Kitsing (Trento (Itaalia)), Georg Allemann (SK RIM/TTÜ Korvpallikool), Kristjan Kokk (KK Viimsi/Kesklinna KK), Karl Gustav Paloots (SK RIM/TTÜ Korvpallikool). Peatreener Gert Prants, abitreener Priit Vene, abitreener/mänedžer Joosep Toome.

U-18 neidude koondis:

Eliise Järve, Sandra Reinvald, Johanna Eliise Teder, Eleriin Vaino, Marta Vals, Martha Liisa Oinits, Janne Pulk, Berit Annabel Loomägi, Anella Otti, Anna-Helena Ehala, Tatjana Drozdova, Hanna Leena Ojamaa, Victoria Ida Vähi, Marita Mardo, Annabel Aer. Peatreener Janne Rits, treener Märt Kermon, abitreener/mänedžer Janeli Lilleallik

BSBC-l on osalenud praegused korvpallistaarid nagu Jonas Jerebko, Petteri Koponen, Lauri Markkanen, Christian Drejer, Janis Strelnieks, Elina Babkina ja Siim-Sander Vene.