Varrak andis uue mehe kohta põneva vihje: Eesti publik on teda näinud

Alar Varrak (Foto: ERR)

"Nimeliselt ei saa välja öelda, kes see on, aga meil on üks kandidaat, kelle peale panuse tegime. Eesti publik on teda Saku suurhallis näinud," sõnas Varrak Delfile.

Mängust Varrakul palju rääkida polnud. Kui võit tuleb niivõrd kindlalt, on raske mitte rahule jääda. "Neil on paar väga head mängijat, kelle peab kontrolli alla saama ning nii on neil raske meie ja Tartu vastu saada," pidas Varrak silmas Sten Olmret ja Joonas Järveläinenit. "Olmre on üks mängija, kelle osas andsime täna mängijatele spetsiaalse ülesande. Kui tal lasta panna, siis ta paneb. Tänagi pani ikkagi oma 13 punkti ära. Olmre ja Järveläinen on hetkel kaks kõige silmapaistvamat mängijat Eesti liigas üldse."