Sten Olmre valiti Balti liigas uue kalendriaasta esimeseks nädala mängijaks

TTÜ 86:82 võiduga lõppenud kohtumises kogus 21-aastane mängumees 27 punkti, 5 lauapalli ja 3 resultatiivset söötu. Tema kasulikkuse tegur oli 27.

Tema keskmised näitajad sel hooajal Balti liigas on seni olnud veidi rohkem kui 31 minutiga 16,7 punkti, 4,7 lauapalli ja 3,2 söötu. Kahepunktiviskeid on ta tabanud 55%, kolmeseid 32% ja vabaviskeid 80% täpsusega.

TTU's Sten Olmre is our first #TriobetBBL Player of the Week in 2017! 27 points, 5 boards and 3 assists in the surprising win vs. Jekabpils!