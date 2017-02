Vigastatud Kevin Love'i asendab NBA tähtede mängul Carmelo Anthony

Carmelo Anthony (Foto: AFP/Scanpix)

Sel nädalavahetusel peetaval NBA tähtede mängul tehti koosseisudes üks täiendus, kui Cleveland Cavaliersi vigastatud ääremängijat Kevin Love'i asendab New York Knicksi äär Carmelo Anthony.

32-aastase ja 203 cm pikkuse Anthony jaoks on tegemist kümnenda tähtede mänguga ning senises üheksas on ta keskmiselt kirja saanud 19,4 punkti ja 8 lauapalli. Knicksi särgis on Anthony tänavusel hooajal kogunud keskmiselt 23,4 punkti, 6,1 lauapalli ja 2,9 korvisöötu mängus.

Kaks vangerdust tehti ka tähtede mängu nädalavahetuse raames peetaval tõusvate tähtede kohtumise koosseisudes, kui platsile pääsevad kaks hispaanlast. Oklahoma City Thunderi tagamees Alex Abrines asendab Philadelphia 76ersi vigastatud tsentrit Joel Embiidi ning New York Knicksi tsenter Willy Hernangomez saab samuti võimaluse ennast näidata.