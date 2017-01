Eesti poisid tegid Läänemere karikaturniiril kuldse duubli

Tallinnas lõppenud Läänemere karikaturniiril noortele võidutsesid poistest Eesti koondised. Esikoha teenis nii U-16 kui U-18 noormeeste võistkond. Viimane seejuures täiseduga.

U-18 ehk siis BSBC "kuninglikus klassis" jäi esikoht Eestisse ka aastavahetusel 2004/05, mil võrdselt kahe võidu juures kuulus võit Eestile Soome ees. Tolles koondisest mängib praegu KML-is vaid Mihkel Kurg, seal olid veel näiteks Mihkel Niine, Ivar Tulit jmt.



Ka aastal 2005/06 tuli võit ja see jäi viimaseks. Toonases koondises liikusid juba noored mehed, kes kuuluvad tegijate hulka tänases meeste koondises - Sten-Timmu Sokk, Tanel Kurbas, Timo Eichfuss, Indrek Kajupank jmt.



Kui U-18 vanuseklassis oli Eestil esikoht käes juba enne viimast vooru, siis U-16 puhul see nii ei olnud. Eestil oli kaks võitu, kuid ees mäng ühe võiduga Lätiga. Teises paaris võitis päeval Soome Rootsit 85:76 ja tõusis samuti kahe võidu peale. Omavahelisse mängu Soomega võitis kolmapäöeval Eesti mäletatavasti 90:69. Seega, Eestil oli Läti mängu eel tugev eelis, kuid kaotuse korral oli teoreetiline võimalus teiseks jääda.



Väike hirm oli, nagu selgus, ka õigustatud, sest Läti tuli isuga peale (nad juhtisid parimal juhul 20 puntkiga), mäng oli mõlemalt poolt emotsionaalne, kirglik - nagu peab. Pungil täis Audentese väikses saalis jätkus põnevusetendust kaheks tunniks ja lõppes lisaajal Läti 96:94 võiduga. Turniiri vägevaim mäng kindlasti meie koondiste vaatevinklist.



Mängu käiku iseloomustab seis tablool erinevatel mängu hetkedel: Eesti poolt vaadates 10:23 -> 24:23 -> 48:58 -> 50:70 (viimase veerandi algus) -> 77:76 -> 87:87 (normaalaja seis) -> 94:96. Seega, Eesti tuli kaks korda mängu tagasi, teist korda kuue minutiga miinus 20 pealt...!



Eestil oli võimalus normaalaja lõpus ka mäng ära otsustada, ent Joonas Riismaa kahest vabaviskest tabas paraku vaid esimene. Eesti viskas viimasel veerandil 37 punkti, sh seitse tabas meil seitse kolmest.

Läti võitis laua 45-36, korvisöödud Eesti kasuks 18-11, pallikaotusi tegi Eesti 14, Läti 21. Kahepunktivisked Läti kasuks 46 vs 38 %, kolmesed meile 36 vs 35 %, vabavisked meile 70 vs 69 %.



Ran-Andre Pehka kogus taas punktiliidrina 26 pt (19/7, vv 8/7), Johannes Kirsipuu 13 pt, Kerr Kriisa 13+3+6, Kaspar Kitsing 11 pt, Joonas Riismaa 9+8+4, Karl-Gustav Paloots 6+5 lp.



Eesti koondise turniiri parimaks mängijaks valisid treenerid Joonas Riismaa. Vanuseklassi MVP-ks aga valiti Ran-Andre Pehka. Turniirivõidule juhatasid koondise Gert Prants, Priit Vene, Joosep Toome.



Tabel: Eesti 2-1 (+53 pt), Läti 2-1 (+3), Soome 2-1 (-7), Rootsi 0-3 (-49).



U-18 noormeeste viimase mängu eel oli siis situatsioon selline, et Eestil esikoht käes, kuid lõunanaabri üle võeti siiski lõpuks kindel võit 83:68. Tõsi, teisel poolajal säras tablool mitu korda ka vaid 4-6-punktine edu.



Eesti asus enesekindlalt ja rahulikult juhtima 10:0 ja 17:3, kuid lasi haaret lõdvemale, mistõttu veerand kodumeeskonnale "vaid" 25:15. Poolajale mindi Eesti eduseisul 44:39. Seega - mäng sisuliselt tasakaalustus, kuid dikteerima sündmusi Lätit kordagi siiski ei lastud.

Lõpupoole tõi energiat mängu kindlasti Henri Drell, Sander Raieste tagasitoomine platsile tõi kaks donki, Hugo Erkmaa tabas paar olulist viset ja Matthias Tass valitses lauda ja vormistas punkte. Lõpuks +15.

Laud jäi viiki 29-29, korvisöödud Eestile 18-8, pallikaotusi olio meil 18, Lätil 17, vaheltlõiked meile 12-8. Kahesed Eesti kasuks 64 vs 40 %, kolmesed Läti kasuks 39 vs 30 %, vabavisked meie kasuks 73 vs 58 %.



Matthias Tassi arvele kanti 23+11lp+3vl (14/11), Hugo Erkmaa 13+5 rs, Kristina Kullamäe 11+4+4, Sander Raieste ja Erki Kuhi 9 pt, Henri Drell 6+4+2.



Turniiri parimaks valisid treenerid Eesti koondisest Erki Kuhi. MVP oli kindlalt ja konkurentsitult Matthias Tass.



Tabel: Eesti 3-0 (+44), Soome 2-1 (+54), Rootsi 1-2 (-53), Läti 0-3 (-45).