Veerandfinaali jõudnud Tartu Ülikool pani kasahhid ka teises mängus paika

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond sai korvpalli Balti liiga kaheksandikfinaali korduskohtumises Kasahstani klubist Atõrau Barsõst jagu 74:45 (21:6, 25:8, 15:17, 13:14) ja pääses veerandfinaali koondskooriga 157:94.

Eile Atõraud 83:49 võitnud tartlaste resultatiivseimad olid täna Mandell Thomas 17 ja Dominykas Milka 15 punktiga. Lisaks võttis Milka ka 13 lauapalli.

Tartu peatreeneril Gert Kullamäel oli põhjust rahul olla: "Nagu eilegi, saime ka täna väga hea alguse ning selle pealt on mugav mängu ehitada. Eilsest oli ka hea vundament all, mis andis kindlust. Mul on väga hea meel, et sain ka noorematele mänguaega anda ning iseäranis veel ka selle üle, et kõik mehed suutsid vigastustest hoiduda. Pöörame nüüd pilgud juba järgmisele mängudele."

Barsõ peatreener Boyan Salatyc võttis Tartus käigu kokku järgmiselt: "Need mängud Tartuga andsid meile väga häid kogemusi ja olen õnnelik selle üle, mis siit kaasa võtta saan. Me õppisime palju ning oleme nüüd heas kohas, kust edasi minna. Vaatame juba oma järgmiste mängude suunas, koduses meistriliigas, ja kasutame seal ära seda, mida siin õppisime. Olen siin käiguga saadud kogemustega väga rahul."

Kaheksa parema hulgas ootab Tartut kas Kedainiai Nevežis või Jekabpils, kes pole oma kaheksandikfinaalidega veel alustanud.

Tallinna Kalev kaotas avamängu kodus Liepaja Triobetile 75:92 (23:21, 21:26, 15:24, 16:21). Tallinlaste edukaim oli Kristo Saage 23 punkti, kaheksa lauapalli ja üheksa tulemusliku sööduga. Djordje Dzeletovic lisas 17 punkti ja 11 lauapalli.

Tallinlased lasid teele lausa 39 kaugviset, millest tabas kümme. Saage sõnul neil sellist plaani alguses ei olnud. "Aga vastane julgelt pakkus, andsime kiusatustele alla ja panime peale," selgitas ta ETV-le. "Alguses tabasime, aga kõik hakkas kaitsest: lasime nad jooksma, teadsime, et tahavad jooksma. Nende ülesanne ongi vastane kiirelt viskele sundida ja siis ära karistada. Nende plaan läks täide, meie oma ei läinud."

"Nad ei teinud midagi erilist. Oli nii nagu oodata oli. Lihtsalt ise olime kehvad. Siin ei ole mõtet vastast üle kiita. Kahjuks me ise ei pidanud vastu. Proportsioon on ka kehva: [Janis] Vahterit ei olnud, Kaidol [Saksal] väike vigastus juhtus hommikul kaelaga. Vähemalt võitlesime. Selle üle oleme uhked, et võitlesime lõpuni.