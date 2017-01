Kullamäe enne mängu Cramoga: me peame eelmisest mängust kindlasti järeldused tegema

Esimese oktoobris peetud kohtumise võitis mäletatavasti Tartu, kes alistas kodusaalis pärast hiilgavat kaotusseisust väljatulekut Kalevi napilt 77:76. Detsembri esimesel päeval Tallinnas ei andnud kodumeeskond aga vastasele armu ja nii võitis Kalev Tartut lausa 86:63. Meeskonnad läksid vastamisi ka karikavõistluste finaalis, kus 18. detsembril tuli võitjaks Kalev. Tartu Ülikooli jaoks oli see ka viimane mäng enne laupäeva.

"Me mängisime viimase mängu 18. detsembril ja siis tegime väikese puhkuse, kus välismaalased käisid kodus. Pärast jõule keskendusime rohkem füüsilisele ning hommikused trennid püüdsime hoida ilma pallita ja õhtused trennid sellised 3-3 ja 4-4, kuna meil kümmet meest päris koos ei olnudki," selgitas Tartu peatreener Gert Kullamäe Vikerraadiole.

Kuigi puhkus on olnud üsna pikk, ei ole kaugeltki kõik mehed homseks mänguks saadaval. Nii on vigastustega eemal näiteks Janar Soo ja Kent-Kaarel Vene.

"Soo on kindlasti väljas, ma ei tea kauaks. Kentil on ka pikemat aega üks häda, millele ei ole jälile saadud. Eks me 7-8 mehega oleme, kes protsessis on," lisas Kullamäe. "Me peame mingid järeldused kindlasti sellest mängust (karikafinaalist - toim.) tegema, kui me tahame näha endal varianti Kalev/Cramoga mängida."

Tartu Ülikool hoiab turniiritabelis 13 võidu ja ühe kaotusega hetkel esikohta. Cramol on teisena 15 võitu ja 3 kaotust. Laupäevane kohtumine algab Saku Suurhallis kell 17.