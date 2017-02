Algas konkurss Audentese korvpalliala õppurkohtadele

Korvpall (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Alanud on konkurss Audentese Spordigümnaasiumi korvpalli osakonna õppurkohtadele õppeaastaks 2017/18. Audentese spordigümnaasiumisse on võimalik õppima asuda alates 9. klassist.

Selleks, et osaleda, on vaja täita 2017/2018 õppeaastal Audentese spordigümnaasiumi korvpalli osakonda kandideerimise avaldus. Avalduse tähtaeg on 24. veebruar 2017. Avalduse vormi leiab SIIT.

Täiendavalt saadab EKL meilid avaldusega kõikidesse treenerite listidesse. Niisamuti pannakse teele ka suunatud, personaalsed kutsed neile, keda soovitakse näha kandideerimas.

Kõigile kandideerinutele edastatakse märtsi kuu jooksul täpsem informatsioon katsete toimumise kohta. Koolikatsed ja vestlused toimuvad 25. aprillil kell 11.00.

Alates TSIK-i/Audentese SG ümberstruktureerimisest on alates 2001. aastast lõpetanud Audenteses 16 lendu korvpallureid.

Teiste seas on Audentese lõpetanud (alates 2001) Gregor Arbet, Raido Ringmets, Raido Roos, Indrek Kajupank, Kerttu Jallai, Kati Rausberg, Rauno Nurger, Mailis Pokk, Sten Olmre, Trine Kasemägi, Martin Dorbek, Maik-Kalev Kotsar, Kadri-Ann Lass, Siim-Markus Post jpt. Õppinud on Audenteses ka Kristjan Kangur ja Rain Veideman.

Audentese SG esindus ehk G4S Noorteliiga võistkond osaleb nii meeste kui naiste kõrgeimal tasemel - vastavalt Alexela KML-is ja Eesti-Läti ühisliigas.