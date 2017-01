Mailis Pokk ja Keltern tõusid võiduga pearivaali üle Bundesligas liidriks

Mailis Pokk (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Keltern: Jasmine Thomas 16pt+6lp+4rs, Mailis Pokk 16+5+2+1vl (2p 7/3, 3p 4/3, vv 2/1), Quenica Davis 14+5+4, Emanuella Mayombo 14+5 rs, Anita Teilane 12+13+5, Maja Vucurovic 11 pt.

Mailis Pokk ise valgustas FB "Korvpalli" kommuunis sündmusi järgnevalt: "Mäng oli algusest peale tasavägine ning oodata oli rasket ja võitluslikku mängu. Mängu alguses saime end kohe käima, teisel veerandil olime mingil hetkel 10 punktiga eduseisus. Loomulikult tulid vastased järgi meie lihtsatest eksimustest ja kiirustamisest rünnakul (pallikaotusi oli mängu peale kokku meil 22).

Teisel poolajal oli eduseis nende käes - kord +8/+10 punktiga, kord vaid paari punktiga. Mõnikümmend sekundit enne mängu lõppu olime ühega taga. J.Thomas teenis vea järel vabavisked, olime 1 punktiga peal. Hea kaitsetöö meie poolt viis nende eksimusele rünnakul. Lõpetuseks saime kiirrünnakust veel lihtsa korvi.

Võidu tõi meile hea kaitsetöö ning võistkondlik koostöö rünnakul (tulemuslikke sööte 21 võistkonna peale). Eilse mängu järel oleme lesikohal!"



Pokk on 11 Bundesliga mängus kogunud minuteid keskmiselt ligi 23 ning saanud selle ajaga kirja 6,7 pt, 2,3 lp ja 0,8 rs. Kahesed 41 %, kolmesed 36 %, vabavisked 74 %.



Neljapäeval (19.01) seisab Kelternil nüüd aga ees ülitähtis kodumäng FIBA Eurocup' sarjas. 1/8-finaali avamängus (parim selgub kahe mängu kokkuvõttes) võõrustatakse Türgi klubi Yakin Dogu Universitesi (BGD). Kordusmäng Türgis peetakse 26. jaanuaril. Vastane paikneb tugevas Türgi liigas kõrgel kolmandal kohal (10-4).

II Bundesligas võitis Bamberg kodus Jahn Münchenit 75:54 (42:32). Liis Sokman kogus 24 minutiga 14 pt (3p 5/4), Janett Perv 19 minutiga 6+7 lp (7/3). Bamberg on lõuna regioonis teine (9-3).



II Bundesliga põhja regioonis võitis Woelfenbüttel samuti kodus SG Bergishe Loewenit 77:59 (41:28). Birgit Piibur talle mitteomaselt 22 minutiga skoori ei teinud - 1lp ja 2 rs (visked 2/0). Woelfenbüttel on põhjas teisel kohal (11-2).



Belgia tšempionaadil jätkab kaotuseta Castors Braine (13-0). Viimati alistati võõrsil Sint Katelijne 99:83. Kuuekesi mänginud Braine'i säravamaid tegijaid oli Merike Anderson, kes kogus 35 minutiga 21 pt ja 7 rs (2p 5/5, 3p 5/3, vv 2/2).



Itaalia Serie A-s võitis selle aasta esimeses mängus Broni kodus Ragusat 66:53, Maaja Bratkalt 28 minutiga 8 pt+7 lp. Broni on üheksandal kohal (4-9) ning peab järgmise mängu 22. jaanuaril.