Cramo viskas autsaiderile 112 punkti, Valga ja TLÜ leegionärid pidasid võimsa duelli

Martin Dorbek (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Kalevi ridades jõudsid kahekohalise punktiskoorini lausa viis mängijat, parimana viskas Martin Dorbek 21 silma. Rain Veidemani arvele jäi 14, Matthias Tass ja Cedric Simmons lisasid 13 ning Gregor Arbet 12 silma. Noorteliiga eest tegi hea mängu Ron-Arnar Pehka, kes viskas 26 punkti (sh kolmesed 5/7).

Samal ajal toimunud kohtumises oli TLÜ/Kalev võõrsil 103:87 üle BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa meeskonnast. Võimsa viskekontserdi pakkus pealtvaatajatele Dorde Dzeletovic, kes viskas 36 punkti (kahesed 14/20, kolmesed 0/4, vabavisked 8/11) ja võttis kaheksa lauapalli. Valga ridades vastas Ivars Zvigurs 27 punkti, 13 lauapalli, kuue resultatiivse söödu ja nelja viskeblokeeringuga.

Kalev/Cramo on 17 võidu ja kolme kaotusega tabelis teisel kohal, liidril Tartu Ülikoolil on 13 võitu ja kaks kaotust. TTÜ on kogunud seitse võitu ja viis kaotust ning asub neljandal positsioonil, Valga-Valkal on kuus võitu ja 11 kaotust ning tabelis ollakse kuuendal kohal. Noorteliiga võistkonnal on 17 kaotust.