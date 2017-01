Alar Varrak tippklassi vastasest: kadedaks teeb treenerina

BC Kalev/Cramo kaotas korvpalli Ühisliigas pühapäeval koduväljakul Venemaa tippklubile Krasnodari Lokomotiv-Kubanile 64:95. Kalev/Cramole oli see Ühisliigas kaheksandaks järjestikuseks kaotuseks.

Venemaa tippklubi, eelmisel kevadel koguni Euroliiga finaalturniiril mänginud Krasnodari Lokomotiv-Kuban võitis VTB Ühisliigas juba kümnenda mängu järjest. Kohtumises Kalev/Cramo vastu juhiti esimestest minutitest alates ega loovutatud edu kordagi. Kalev/Cramo suutis avaveerandil kaheksapunktilise vahe küll korraks uuesti minimaalseks mängida, kuid edasi kontrollisid sündmusi külalised - kaugelt tabati 50-protsendiliselt, peale jäädi ka lauavõitluses. Lokomotiv-Kubani parimana viskas Kevin Jones 15 punkti, tosinast väljakul käinud mängijast ei saanud kätt valgeks vaid üks.

"Nad olid terve võistkonnana meist paremad kogu 40 minutit," sõnas Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak pärast matši. "Kontrollisid mängu mõlemal pool väljakut, näitasid väga head mängu. Juba videote pealt oli näha, nad panid siin CSKA-le ära, Uniksile ära. Neil on EuroCupi vahegrupis täisedu. Vaatasin neid mänge ja kadedaks teeb treenerina. Tõesti hästi mängivad."

Poolaja 17-ga võitnud Lokomotiv-Kuban paisutas teisel poolajal edu lõpuks 31 punktile - vastane tegi kogu mängu peale vaid kaheksa pallikaotust Kalev/Cramo 17 vastu. Novembrist Venemaa klubi peatreeneriks tõusnud serblane Saša Obradovic oli lisaks võidule eelkõige õnnelik mängijate suhtumise üle. Mängiti meeskondlikult ja pingutati kõik 40 minutit.

„Kahe meeskonna tasemevahe on olemas, pole kahtlustki,“ tunnistas Lokomotiv-Kubani peatreener Saša Obradovic. „Mängime meeskondlikult ja võite märgata, et punktid jagunevad ühtlaselt - kõik on mänguga seotud. Mängime suurema enesekindlusega ja lahendame olukordi lihtsamalt - selles on põhjus.“

Ühisliigas kaheksanda kaotuse järjest saanud Kalev/Cramo parimatena tõid Rain Veideman ja Mickell Gladness 11 punkti. Kolmeks minutiks käis väljakul ka Kalevi värske täiendus Timo Eichfuss.