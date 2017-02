15 aastat Celticsis mänginud Pierce jättis Bostoni fännidega hüvasti

Paul Pierce jättis Celticsi fännidega hüvasti. (Foto: AP/Scanpix)

39-aastane Pierce teatas sügisel, et käimasolev hooaeg jääb tema viimaseks ning kuna see oli Clippersi ja Celticsi ainus põhihooaja mäng Bostonis, sobis see ideaalselt hüvastijätuks.

Publiku marulise aplausi saatel saali saabunud Pierce alustas Clippersi algkoosseisus ja mängis viis minutit, veerandaja lõpus naasis ta platsile ja tabas kolmepunktiviske. See oli Pierce’i 630. mäng Bostoni kodusaalis ja mitte kordagi ei jäänud tal punktiarve avamata.

Bostoni parim oli Isaiah Thomas 28 punktiga, Amir Johnson, Al Horford, Marcus Smart ja Kelly Olnyk lisasid kõik 13 punkti, Horford võttis ka 15 lauapalli. Clippersi ridades viskasid nii Blake Griffin kui Jamal Crawford 23 punkti.

Tulemused:

Oklahoma City – Portland 105:99

Boston – LA Clippers 107:102

Brooklyn – Toronto 95:103