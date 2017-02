Kõik kolmesed mööda uhanud Stephen Curry kordas NBA antirekordit

Stephen Curry (Foto: USA Today/Scanpix)

Varem on kolmestel sama õnnetult läinud üksnes kahel mängijal: Trey Burke'il (Utah Jazz) ja Antoine Walkeril (Boston Celtics).

Kõigest hoolimata jätkas Curryl huumorisoont. "Ilmaennustaja ütles, et tuleb madalrõhkkond ja ma unustasin arvestada õhu paksust või kõhnust - misiganes see on," lausus ta matši järel.

Päris kasutu Curry siiski ei olnud, sest ta tabas 12-st kahepunktiviskest seitse ja oli täpne kõigil viiel vabaviskel ehk tema arvele kogunes 19 punkti ja kuus resultatiivset söötu.

"Nii juhtub, aga sel juhul tuleb leida teine moodus mängu mõjutada - kas proovida tabada kahepunktiviskeid või rabada rohkem kaitses," lausus kahekordne NBA kõige väärtuslikum mängija.

Golden State võitis võõrsilmängu 119:108 (32:31, 27:25, 34:24, 26:28). Warriorsi resultatiivseim oli 27 punktiga Kevin Durant. Philadelphiale tõi 21 silma Dario Saric.