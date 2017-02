Eesti Korvpalliliit alustas suurprojekti "100 kooli" teist hooaega

Korvpall (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

"100 Kooli" on korvpallipisiku levitamine algkoolides kuni kolmanda klassini. Koos juhendajate ning meistriliiga mängijate-treeneritega näidatakse lastele lihtsamaid harjutusi, antakse tunda, misasi see korvpall on. Kel huvi tekib, saab kohe ka nõu, kus on lähemad treeningvõimalused.

"100 Kooli" hõlmab kõiki maakondi Hiiumaast Võrumaani, sedakorda teeme algust Järvamaal, kus tiirutatakse esimesed kaks päeva. Seejärel on kavas Harjumaa, Tartumaa, Saaremaa, Läänemaa, Jõgevamaa, taas Harjumaa ning korraks ka Tallinn (Haabersti Gümnaasium). Ning seejärel taas kaugemad paigad.

Projekti viivad kohapeal läbi EKL-i töötajad Martin Rebane ja Rosemary Rits. Viimane on teadupärast ise ka meie tippnaiskonna Tallinna Ülikooli mängija. Projekti koordineerib Raigo Häelme. Rohkem infot leiab SIIT.