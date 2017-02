"100 Kooli" karavan külastas Jõgevamaad

100 kooli (Foto: basket.ee)

Vooremaal korvpall elab - Kuremaa nime all mängis meeskond meil sel sajandil meistriliigas, Torma osaleb Saku I liigas ning siitkandist on pärit tegijaidki (Vallo Allingu, Alar Varrak, Ardi Oja, Märt Tralla, osalt ka Mihkel Kurg ja Timo Eichfuss). Tormas töötab ka ala fanaatik Raivo Tralla.

Projekti üks eestvedajaid Martin Rebane võttis sõidupäeviku kolm esimest päeva kokku: "Kõik on nagu toiminud, algusega saab rahul olla. Eriti varajased hommikused ärkamised on muidugi rasked. Lapsed on ikka sama toredad nagu eelmisel aastal, kuulavad ilusti ja neil on huvitav. Vahepeal peab lapsi ka korrale kutsuma, mis on loomulik - kes omavahel jutustama või tõuklema jäävad. Aga lastega on hea töötada, saad kohe aru, kas sind võetakse hästi vastu või mitte."

Jõgevamaa koolides olid kaasas SK Torma Sport treener ning esiliiga mängija Märt Tralla ning tema õpilane, U14 vanuseklassi mängija Kaarel Välb.

Kolme esimese päeva jooksul on "100 Kooli" tundides käinud 820 last.

Veebruari sisse jääb veel kaks projektipäeva - esmaspäeval (27.02) ollakse Harjumaal Kolga Koolis ja Kuusalu Keskkoolis ning teisipäeval (28.02) Tallinnas Haabersti Vene Gümnaasiumis, kus toimub kolm tundi järjest.