VIDEOD | Lätlase võimas mäng vedas Darüssafaka Euroliigas võidule

Dairis Bertans (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Lisaks heale visketabavusele (kahesed 7/9, kolmesed 3/4, vabavisked 6/6) demonstreeris lätlane ka head väljakunägemist, andes kaaslastele viis korvisöötu. Brad Wanamaker toetas teda 21 punktiga. Baskonia resultatiivseim oli 19 punkti visanud Adam Hanga.

Koduväljakul sai väärtusliku võidu Belgradi Crvena zvezda, kes alistas eelmise hooaja finalisti Istanbuli Fenerbahce 75:73. Ognjen Kuzmic viskas võitjate kasuks 21 punkti ja võttis kaheksa lauapalli, Itaalia klubi resultatiivseimad olid 16 punkti visanud Luigi Datome ja Ekpe Udoh, kellel oli kohtumise lõpus võimalus mäng lisaajale viia, kuid kelle vise blokeeriti.

Barcelona Lassa jäi vaatamata soomlase Petteri Koponeni 16 punktile kodus 67:69 alla Pireuse Olympiakosele, Kreeka klubi resultatiivseim oli samuti 16 punkti visanud Georgios Printezis.

Keith Langford viskas 27 punkti, võttis kümme lauapalli ja andis viis resultatiivset söötu, vedades Kaasani Uniksi 63:58 võidule Bambergi üle. Saksamaa klubi ridades jõudsid kahekohalise punktisummani kaks meest – 13 punkti visanud Janis Strelnieks ning 12 silma peale jäänud Jerel McNeal.

Euroliiga liidrina jätkab Moskva CSKA, kellel on 12 võitu ja neli kaotust. Olympiakosel on üks kaotus enam, Baskonial on neljandana 11 võitu ja kuus kaotust. Fenerbahce, Crvena zvezda ning Darüssafaka on vastavalt viiendal, seitsmendal ja kaheksandal kohal, Bambergil, Uniksil ning Barcelonal on seitse võitu ja kümme kaotust, millega ollakse kohtadel 10.-12.