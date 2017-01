VIDEOD | Lakers sai võistkonna kõigi aegade suurima kaotuse, Curry möödus Stojakovicist

Dirk Nowitzki (Foto: USA Toray Sports/Scanpix)

Täpselt 11 aastat tagasi alistas Lakers tulemusega 122:104 Toronto Raptorsi, toonases kohtumises viskas Kobe Bryant 81 punkti. Pühapäevases mängus hakkas vahe kärisema teisel veerandajal, mille Lakers kaotas 11:38. Lõpuks jäi Lakersi arvele kõigest 73 silma.

Kahekohalise punktisummani jõudsid seitse Dallase mängijat, neist enim, 19, viskas Justin Anderson. Lou Williams viskas Lakersi kasuks 15 silma. Lakersil on nüüd 16 võitu ja 32 kaotust, rohkem kaotuseid (34) on NBA-s vaid idakonverentsi viimasel Brooklyn Netsil.

Eric Bledsoe viskas karjääri parimat tähistavad 40 punkti, kui Phoenix Suns oli 115:103 üle Toronto Raptorsist. Samuti jagas Bledsoe 13 resultatiivset söötu.

Stephen Curry tabas Golden State Warriorsi 118:98 võidumängus Orlando Magicu üle seitse kaugviset ning möödus kolmepunktivisete kõigi aegade edetabelis peamiselt Sacramento Kingsis ja New Orleans Hornetsis mänginud Peja Stojakovicist. Curry on nüüd karjääri jooksul tabanud 1763 kaugviset, millega ta on tabelis 13. kohal. Enim (2973) on kirjas Ray Allenil.