Kullamäe: loogiline, et mängu lõpu otsustasid meie kogenud mehed

Gert Kullamäe (Foto: ERR)

"Kujunes kinniseks mänguks, kus mõlemad tegid vähe pallikaotusi ning probleeme oli visketabamusega, mis nii mõneski mehes kindlasti ebakindlust süvendas," ütles Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe. "Mõlemalt poolt siiski soliidne mäng. See, et lõpu otsustasid meie kogenud mehed, on loogiline – treenerina loodan ikka sellistel hetkedel just nende kogemustele."

Kullamäe hinnangul on tartlased tänavu Eesti meistrivõistlustel hästi hakkama saanud. "Me teadsime juba enne hooaja algust, et seekordne tuleb antud komplekteeritusega teistsugune, kui varasemad aastad on olnud," meenutas Kullamäe. "Olen isegi üllatunud, et senimaani ei ole koduses liigas komistanud rohkem, kui vaid Kalev/Cramo vastu. Usun, et antud olukorras oleme oma asjadega seni väga hästi hakkama saanud."