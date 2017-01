Räsitud Rakvere Tarvas tänasele Balti liiga mängule ei sõida

Spordisõpradest Eesti ettevõtjad on pannud seljad kokku ja loonud uue noorsportlaste toetussüsteemi, mida viib ellu sihtasutus Noored Olümpiale. Algatuse eesmärk on toetada lootustandvate sportlaste jõudmist spordimaailma tippu ning aidata kaasa sellele, et noortest kujuneksid eeskujud kogu Eesti rahvale.