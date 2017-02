Üleplatsimees Kurbas tähistas vabariigi aastapäeva hooaja parima mängu ja liidri alistamisega

Tanel Kurbas (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Pool tundi platsil viibinud Kurbas oli 21 punktiga (kahesed 7/10, kolmesed 1/4, vabavisked 4/4) meeskonna resultatiivseim. Ühtlasi pakkus ta ka oma hooaja suurima punktisaagi Rootsi liigas. Lisaks võttis ta neli lauapalli, andis ühe tulemusliku söödu, kaotas kolm korda palli ja tegi kolm viga.

Jaan Puideti meeskond Jämtland sai neljapäeval kodus jagu Nassjöst 93:78 (27:12, 24:25, 30:12, 12:29).

Eestlane mängis 23 minutit, viskas üheksa punkti (kahesed 3/4, vabavisked 3/4), võttis viis lauapalli, jagas ühe tulemusliku söödu, tegi kaks vaheltlõiget, kaotas korra palli ja tegi kaks viga.

Liigatabelis on Luleal liidrina 20 võitu ja kuus kaotust. Nii Norrköpingul kui ka Södertäljel on kirjas 17 võitu ja seitse kaotust. Jämtland on 14 võidu ja 12 kaotusega viies-kuues.