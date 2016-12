VIDEO | Kotsar oli South Carolina kaotusmängus taas lähedal kaksikduublile

Maik-Kalev Kotsar (Foto: AFP/Scanpix)

Algkoosseisus alustanud eestlane viibis väljakul 27 minutit ning viskas kümme punkti (kahesed 5/13) ja võttis kaheksa lauapalli. South Carolina resultatiivseim oli 26 punkti visanud P.J. Dozier, kellele oli see ka karjääri punktirekord NCAA liigas. Laupäeval jäi Kotsarit mängus South Florida vastu kaksikduublist lahutama üks lauapall.

South Carolinale oli see üheksa võidu kõrval teiseks kaotuseks. Järgmisena võõrustatakse 27. detsembril Landeri ülikooli, kellel on kolm võitu ja kuus kaotust. Rauno Nurger ja Wichita State on võistlustules Eesti aja järgi ööl vastu reedet.