Frank Elegar ja Jenissei alistasid Ühisliigas Kalev/Cramo

Frank Elegar (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Eesti klubi resultatiivseim oli Vitali Ljutõtš, kes viskas 28 mänguminutiga koguni 30 punkti (kahesed 7/12, kolmesed 3/3, vabavisked 7/8). Mark Tollefsen toetas teda 14 ning Rain Veideman 13 silmaga. Kehv viskepäev oli Demonte Harperil, kes tabas 16 viskest vaid 4.

Vassili Zavorujev viskas Venemaa klubi kasuks 22 punkti, võimsa panuse andis endine Kalev/Cramo mängija Frank Elegar, kes viskas 18 punkti ning võttis koguni 16 lauapalli.

Kalev/Cramo on 17 mängust saanud neli võitu ning on 13 meeskonna konkurentsis 12. kohal, Krasnojarski Jenisseile oli see üheksa kaotuse kõrval kaheksandaks võiduks, millega hoitakse Riia VEF-i järel seitsmendat kohta.