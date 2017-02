Kangur ja Varese langesid Itaalias tabeli viimaseks

Kristjan Kangur (Foto: LaPresse/Marco Fele/Scanpix)

Üheksa minutit mänginud Kangur punkte ei visanud, kuid võttis kolm lauapalli. Varese resultatiivseim oli 14 punkti visanud Giancarlo Ferrero.

Viimasest kümnest mängust kaheksa kaotanud Varesel on nüüd tabelis viie võidu kõrval 14 kaotust, sama saldo on ka Cremonal. Lega A liidril Milano Emporio Armanil on 16 võitu ja 3 kaotust.