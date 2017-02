Naiste ühisliigas on täna vastamisi koduse korvpalli kaks tippklubi

Karikafinaal Tallinna Ülikool - FCR Media/Rapla (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Täna kell 17.30 on Tallinna Ülikooli spordihoones vastamisi naiste koduse korvpalli kaks tippklubi - TLÜ ja FCR Media/Rapla KK. Tänavune omavaheline seis on üks-üks, sest karikafinaali võitis TLÜ.

Viimane uudis on see, et Eesti koondise üks endisi liidreid Viive-Kai Rebane (27a-184cm) on suurde korvpalli naasnud ja ta registreeriti täna TLÜ naiskonda.



Viimati, enne tippkorvpalliga lõpparve tegemist, hooajal 2012/2013 sai Rebane Eesti Meistriliigas kirja keskmiselt 16,5 pt, 7,7 lp, 1,7 rs. Koondise tsüklis, viimati 2015. aastal, tõi ta EM-mängudes keskmiselt 8 pt ja 7 lp.



Ühisliigas kohtusid naiskonnad 2. detsembril samuti TLÜ kodus. Võitjaks osutus tookord Rapla klubi 85:80 (47:36). Francisca Donders tõi 21, Pirgit Püü 20+8 rs, Laina Mesila-Kaarmann 19 pt ja Darja Lipanskaja 13 pt. TLÜ kasuks Trine Kasemägi 20+14 lp, Samantha MacKay 26+6 lp, Rosemary Rits 11 pt ja Greeta Üprus 9 pt.



Karikafinaal Pärnus kuulus see-eest TLÜ-le 77:61 (32:29). Sam MacKay kogus 26+9+5, Kasemägi 20+15 lp, Üprus 15 pt, Rits 8+11 lp. Rapla poolel Püü 13, Annika Köster 11+8 lp, Ellen-Anett Põldmaa 9+9 lp ja Donders 8+6+6.



Viimasest viiest omavahelisest mängust ühisliigas on TLÜ võitnud kolm kohtumist.