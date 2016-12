VIDEO | DeRozan möödus Boshist ja tõusis Raptorsi läbi aegade parimaks

DeMar DeRozan (Foto: AFP/Scanpix)

27-aastane ja 201 cm pikkune ääremängija võeti Toronto meeskonna poolt 2009. aasta NBA draftis 9. valikuna ning viimastel hooaegadel on mees tõusnud oma positsioonil liiga eliidi hulka.

DeRozan möödus läinud öösel toimunud kohtumises endisest klubi superstaarist Chris Boshist ning on nüüd kogunud Raptorsi särgis 10 275 punkti.

Lisaks punktidele on tema käes ka klubi kõigi aegade rekordid mängitud mängude, teenitud võituda ja tabatud pealevisete arvestuses.

DeRozanist sai kuues aktiivne mängija, kes on mõne klubi kõigi aegade punktiliider. Ülejäänud viis on Dirk Nowitzki (Dallas), LeBron James (Cleveland), Mike Conley (Memphis), Dwyane Wade (Miami), David West (New Orleans) ja Dwight Howard (Orlando).