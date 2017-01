Irvingu 49 punktist Cavaliersile võiduks ei piisanud

Kyrie Irving viskel. (Foto: Reuters/Scanpix)

Korvpalliliigas NBA pidi tiitlikaitsja Cleveland Cavaliers pidi võõrsil tunnistama New Orleans Pelicansi 124:122 paremust, see oli Cavaliersile viies kaotus viimases seitsmes mängus.

Seejuures ei saanud Pelicansi ridades kaasa teha nende tähtmängija Anthony Davis, keda asendas Terrence Jones, visates 36 punkti, mis on tema karjääri punktirekord. Jrue Holiday lisas 33 punkti.

Cavaliersi ridades oli resultatiivseim Kyrie Irving 49 punktiga ja LeBron James sai kirja kolmikduubli, visates 26 punkti, võttes 10 lauapalli ja andes 12 korvisöötu, kuid ometi sellest võiduks ei piisanud. "2017. aasta on olnud kehv aasta," tõdes James pärast mängu. "Peame aru saama, miks on niimoodi läinud, et oleme seitsmest mängust viis kaotanud."

Golden State Warriors jäi võõrsil 102:105 alla Miami Heatile, kellele tõi võidu Dion Waitersi lõpusekundite kolmepunktivise.

11,7 sekundit enne kohtumise normaalaja lõppu tõi Kevin Duranti pealtpanek tabloole viiginumbrid ja kui kellale oli jäänud vaid 0,6 sekundit, viskas Waiters võidukorvi. Waiters oligi 33 punktiga võitjate parim, Warriorsi ridades viskas Durant 27, Klay Thompson 22 ja Stephen Curry 21 punkti.

Tulemused:

Utah – Oklahoma City 95:97

Milwaukee – Houston 127:114

New Orleans – Cleveland 124:122

Indiana – NY Knicks 103:109

Brooklyn – San Antonio 86:112

Atlanta – LA Clippers 105:115

Miami – Golden State 105:102

Detroit – Sacramento 104:109

Charlotte – Washington 99:109