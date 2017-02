Alagrupimängudega lõpetanud korvpalli esiliigas olid jaanuari parimad Heigo Erm ja Rauno Nurklik

Heigo Erm (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

B-alagrupi võitis täisedu 10 võiduga Betoonimeister/Tskk/Nord. Jaanuarikuus alistas Betoonimeister viimaste vastastena Vasara (end. Balteco) ning BC Tartu. Kuu mängija tunnustuse pälvib sedakorda Heigo Erm, kes kogus keskmiselt 23 minutiga keskmiselt mängust 17,5 punkti, 9 lauapalli, 3 resultatiivset söötu ning 2 vaheltlõiget, kirjutab basket.ee.

A-alagrupis tegi võimsa lõpuspurdi Paide Viking Window, kes jaanuaris kogutud 2 võidu ja 1 kaotusega tõusis alagrupis kolmandale kohale ning kindlustas kõige napimalt koha ülemises vahegrupis. A-alagrupi parimaks mängijaks valiti Rauno Nurklik, kes kogus jaanuaris keskmiselt ligi 34 mänguminutiga 14,7 punkti, 8 lauapalli, 2 resultatiivset söötu ning 2 vaheltlõiget.

Saku I liiga vahegruppides on seisud põnevad. Ülemises vahegrupis on Betoonimeistritel 5 võitu ja 0 kaotust, kohtadel 2.-6. asetsevad meeskonnad (Tartu Kalev/Estiko, EMÜ SK, G4S Noorteliiga II, Paide Viking Window ja BC Tartu) on kõik kogunud võrdselt 2 võitu ja 3 kaotust. Alumises vahegrupis, kus mängus on viimased 2 play-off kohta, on tabeliseis samuti tihe: Kuressaare BC Hundid/ASSA ABLOY meeskonnal on kirjas 4 võitu viiest mängust, järgnevad 3 võiduga SK Torma Sport ja Kohila/Telia SK/Webware ning 2 võiduga Tamsalu Los Toros/Viru Haigla ja VASAR.

Sellel nädalal peetakse Saku I liigas 5 mängu. Juba kolmapäeval on vastamisi EMÜ SK ning Betoonimeister/Tskk/Nord. Kolmapäevane mängupäev on tingitud EMÜ SK esindajate osalemisega VTB ühisliiga tähtede mängul, kus on kavas ka üliõpilasliiga ISBL nig VTB noorteliiga vaheline matš. Neljapäeval on kavas 2 mängu: G4S Noorteliiga II võõrustab Paide Viking Window meeskonda Audentese spordikeskuses ning algusega kell 20:15 on Tamsalu spordihoones vastamisi Tamsalu Los Toros/Viru Haigla ning Kuressaare BC Hundid/ASSA ABLOY.

Reedel lahendatakse Tartus taas siseasju kui algusega kell 19:00 on Tartu Ülikooli spordihoones vastamisi BC Tartu ja Tartu Kalev/Estiko. Pool tundi hiljem algab Aravetel mäng Ambla Spordiklubi ning Kohila/Telia SK/Webware vahel.