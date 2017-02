Laane jäi Ethnikose järjekordses kaotusmängus pingile, noored käisid aga Itaalias ja Hispaanias väljakul

Rait-Riivo Laane (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

Kreeka korvpalli esiliigas on Rait-Riivo Laane kodumeeskond Ethnikos langenud auku, kui laupäeval võeti kolmas järjestikune kaotas. Võõrsil jäädi 48:61 alla Psyhiko meeskonnale.

Viimastes mängudes järjest vähem platsile pääsenud Laane hetkel teadmata põhjustel sel korral üldse mängu ei pääsenudki.

17-aastane Kaspar Treier sai Itaalia tugevuselt kolmandas korvpalliliigas ehk Serie B-s mänguaega 7 minutit, kui tema koduklubi Moncalieri alistas koduplatsil 71:69 USE Basketi. Eestlase arvele jäi 2 punkti (kahesed 2/2), üks lauapall, üks vaheltlõige, üks pallikaotus ja üks isiklik viga.

Moncalieri on 14 võidu ja 5 kaotusega tabelis oma regiooni liider, USE Basket (11-8) on viiendal positsioonil.

19-aastane tagamängija Robert Valge viskas Hispaania tugevuselt neljandas liigas 34 minutiga 20 punkti (kahesed 6/8, kolmesed 2/8, vabavisked 2/6), 4 korvisöötu, ühe lauapalli, koguni 7 pallikaotust ja 4 isiklikku viga ning tema vastu tehti 7 viga.

Vent De Banos aga sai järjekordse kaotuse, kui 71:78 jäädi alla Mondragoni meeskonnale. Tabelis on Valge koduklubil vaid 1 võit ja 14 kaotust ning oma regioonis kindel viimane koht.

Samuti 19-aastane Kregor Hermet viibis samas liigas väljakul 20 minutit, kui tema klubi Pardinyes-Lleida sai 85:101 kaotuse Quarti meeskonnalt. Eestlase kontole kogunes 9 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 1/1, vabavisked 2/2), 3 lauapalli, üks pallikaotus ja üks isiklik viga.

Pardinyes-Lleida on liigatabelis oma regioonis 12 võidu ja 4 kaotusega kolmandal kohal, Quart on 13 võidu ja 3 kaotusega liider.